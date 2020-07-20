السعودية اليوم / أمطار على منطقة جازان



جيزان 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان ومحافظات صبيا وأبو عريش والداير بني مالك وفيفاء والعارضة والدرب ، وعدد من المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

13:45ت م

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