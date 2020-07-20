السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يسلم مفاتيح ١٥٠ فيلا سكنية للمستفيدين بضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز



جازان 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليه 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، حفل تسليم مفاتيح 150 فلة سكنية المنفذة ضمن مشروع الإسكان الذي تنفذه وزارة الإسكان بضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

واستمع سموه خلال التدشين لشرح مفصل من مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن بن سالم السهيمي عن مشروع ضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمدينة جازان الذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ 1.106.000 متر مربع ، والفلل السكنية التي تم تسليمها والبالغ عددها 150 فيلا كمرحلة أولى من أصل 812 فيلا سكنية صممت وفق أفضل المواصفات بما يلبي احتياجات الأسر المستفيدة ، إضافة لما يتوافر بالموقع من المساجد والمرافق الخدمية الأخرى إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير سبل الراحة والرفاهية للمواطن بمختلف مناطق وطننا العزيز.

واطلع سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز على سير العمل في بقية مراحل مشروع الإسكان بضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مؤكداً حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسموه شخصياً ومتابعتهما ودعمها لكل ما يسهم في تنفيذ المشروع في الوقت المحدد ووفق الآليات والبرامج المعدة لذلك وفق أعلى وأفضل المواصفات، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

وفي ختام الفعالية سلم سمو نائب أمير منطقة جازان مفاتيح الفلل السكنية للأسر المستفيدة ، متمنياً الخير والفائدة للمستفيدين، وأن يمد القائمين على المشروع بالعون والتوفيق لتحقيق لكل ما يخدم الوطن والمواطن.

من جانبهم عبر المستفيدون من الفلل السكنية, عن سعادتهم بهذه المناسبة رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يجدونه من دعم ورعاية واهتمام بكل ما يوفر الخدمات النوعية والكريمة لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطاهرة ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على متابعتهما الدائمة لكل ما يخدم أبناء المنطقة، سائلين المولى القدير أن يديم الرخاء والاستقرار على مملكتنا الغالية في ظل قيادتها الحكيمة.

حضر مراسم تسليم مفاتيح الفلل السكنية وكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

// انتهى //

13:45ت م

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