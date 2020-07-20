السعودية اليوم / أمانة الاحساء تصدر 8714 رخصة إلكترونية للإنشاء وخدمات المشاريع خلال نصف السعودية اليوم



الأحساء 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

أصدرت أمانة الأحساء ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات وعبر المنظومة الإلكترونية للرخص الإنشائية وخدمات التخطيط العمراني ومنظومة رخص المشاريع، 8714 رخصة وشهادة طلب إجراء للمستفيدين إلكترونياً، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2020م.

وتمثلت الرخص التي تم إصدارها في 2538 رخصة لتنسيق مشاريع "البنى التحتية"، و 738 شهادة طلب لفرز ودمج قطع الأراضي، و 3557 رخصة بناء، و 32 رخصة هدم، و 413 رخصة إضافة، و 670 رخصة ترميم مبنى، إضافة إلى 35 رخصة بناء مُلحق، و 83 رخصة تسوير، و 648 شهادة إتمام بناء.

ويأتي ذلك امتداداً لجهود وخطط الأمانة في تنفيذ الخدمات البلدية للمستفيدين عبر بوابتها الإلكترونية وأنظمتها التقنية ، انطلاقاً من توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- ، وتعزيزاً للتطوير الإجرائي في قطاع الخدمات البلدية وتطوير بيئة العمل في هندسة الإجراءات واستخدام التقنية في رفع مستويات الأداء وسرعة الإنجاز مع المحافظة على معايير الجودة.

// انتهى //

13:31ت م

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