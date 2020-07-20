

مكة المكرمة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال برامج متنوعة خلال موسم الحج بما يخدم الحجاج في التوعية بيسر الشريعة ووسطيتها في مناسك الحج من خلال رسائل توعوية ولقاءات ومحاضرات لأصحاب المعالي والفضيلة بالحرمين الشريفين عبر برنامج من معالم الوسطية في الحج وسمات الأمن الفكري في الحج وآداب وفنون الحوار بين الحجاج ومقدمي الخدمة والتي تبين وسطية الاسلام في هذا النسك العظيم والذي هو الركن الخامس لأركان الإسلام وخاتمة العقد .

وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالرئاسة علي النافعي أن الأمن الفكري وسلامته في سلوك الحاج من فضل ونعمة تعود عليه بالنفع في الدارين وأن البيت الحرام هو مصدر للأمن ومحل وأن الشريعة راعت جميع جوانب حياة المسلم في معتقده وفكره وسلوكه في أن يكون متبعاً ومقتدياً بهدي القرآن والسنة النبوية الشريفة .

وأشار إلى أن الاصدارات التي تهدى للحجاج عبر الروابط الالكترونية من كتب وكتيبات تثري الجانب الثقافي والمعرفي في هذا الجانب العظيم ، مبيناً أنها ستبث عبر منصات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية وفق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - في حج آمن ضمن مبادرة الرئاسة العامة "معاً محترزون وجميعاً حاذرون" .

// انتهى //

13:31ت م

0081





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / الأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام يُطلق برامجه لموسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.