السعودية اليوم / وزراة السياحة تنظم برنامجاً تدريبياً مجانياً للعاملين في قطاع المواصلات



الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

تنظم وزارة السياحة غداً برنامج " الضيافة

ويهدف البرنامج الذي تقدم الوزارة مجاناً لرفع كفاءة العاملين في قطاع المواصلات من خلال تسليط الضوء على صناعة السياحة والضيافة السعودية، وتعريف المتدربين على مستويات خدمة الضيافة، ومهارات التعامل مع زوار المملكة، والتأكيد على التزام السائق بأنظمة وتشريعات السلامة المرورية وحقوق الراكب، واهتمامه بنظافة وسلامة المركبة والحرص على الركَّاب وراحتهم.

ويأتي البرنامج في إطار الخطة التدريبية الموجهة للمهتمين بالسياحة والضيافة والمتعاملين مع السياح ، وكانت الوزارة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية " تكامل"، قد أطلقت هذه البرامج بالتزامن مع موسم " صيف السعودية " .

وبين المركز أن البرامج التدريبية المجانية، تشمل 15 برنامجاً متنوعاً تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المجتمعات المحلية ممن يتعاملون مع الزوار بشكل مباشر، وتواكب التوجهات الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمى في مجال التدريب من خلال تفعيل منظومة التدريب عن بعد، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والكفاءة الرقمية التي تتميز بها وزارة السياحة.

// انتهى //

13:31ت م

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الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واستنظم وزارة السياحة غداً برنامج " الضيافة السعودية للعاملين في قطاع المواصلات " موجه لسائقي الأجرة والمركبات ضمن التطبيقات الإلكترونية .ويهدف البرنامج الذي تقدم الوزارة مجاناً لرفع كفاءة العاملين في قطاع المواصلات من خلال تسليط الضوء على صناعة السياحة والضيافة السعودية، وتعريف المتدربين على مستويات خدمة الضيافة، ومهارات التعامل مع زوار المملكة، والتأكيد على التزام السائق بأنظمة وتشريعات السلامة المرورية وحقوق الراكب، واهتمامه بنظافة وسلامة المركبة والحرص على الركَّاب وراحتهم.ويأتي البرنامج في إطار الخطة التدريبية الموجهة للمهتمين بالسياحة والضيافة والمتعاملين مع السياح ، وكانت الوزارة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية " تكامل"، قد أطلقت هذه البرامج بالتزامن مع موسم " صيف السعودية " .وبين المركز أن البرامج التدريبية المجانية، تشمل 15 برنامجاً متنوعاً تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المجتمعات المحلية ممن يتعاملون مع الزوار بشكل مباشر، وتواكب التوجهات الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمى في مجال التدريب من خلال تفعيل منظومة التدريب عن بعد، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والكفاءة الرقمية التي تتميز بها وزارة السياحة.// انتهى //13:31ت م0080

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.