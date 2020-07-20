السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تعتمد الهيكلة الجديدة للوكالات والإدارات لتعزيز جودة الأداء وخدمات المستفيدين



المدينة المنورة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة الهيكلة الجديدة لوكالاتها والإدارات والأقسام والوحدات الخاصة بها، تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030.

وتهدف الهيكلة الجديدة إلى رفع الكفاءة والفاعلية في إدارة الأعمال بالأمانة وتحقيق المرونة وسرعة سير الأعمال, وتوحيد الجهود والتركيز على تقديم خدمات بلدية مميزة للمواطنين والمقيمين والزوار في المدينة المنورة.

وبحسب أمانة المنطقة فإنه رُوعي عند إعادة الهيكلة إزالة التداخل في إجراءات العمل بين وكالات وإدارات الأمانة المختلفة، بما يعزّز من مستوى الشفافية والتحكم في جميع ما تقدمة من خدمات، كما تم تنظيم مهام جميع الوكالات والإدارات وتمكينها من تأسيس وحدتي إدارة المشاريع والجودة تحت كل وكالة, لتحقيق الهدف الذي تسعى الأمانة إليه دائماً لتقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية لكافة المستفيدين.

وتتكون الهيكلة الجديدة من سبع وكالات وخمس إدارات عامة وست إدارات أخرى جميعها مرتبطة بمعالي أمين منطقة المدينة المنورة مباشرة.

وتشمل الوكالات التي تم اعتمادها في الهيكل الجديد : " وكالة التنمية والتعمير" وتعنى بدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة وتنظيم أعمال المخططات وتيسير أعمال إصدار التراخيص، ومراجعة المخطط الهيكلي لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية للمدينة المنورة.

وشملت اعتماد وكالة "شؤون البلديات الفرعية والضواحي" وتتلخص مهامها في تنظيم أعمال جميع منافذ البيع بشتى أنواعها وتصنيفاتها من أجل ضمان حماية المستهلك، وتنظيم ومتابعة أعمال الفرق الرقابية في البلديات الفرعية والضواحي، وكذلك وكالة "المشاريع" التي يتركز عملها على الإشراف وإدارة جميع المشاريع الجديدة وضمان تنفيذها حسب الخطة والجودة المأمولة، بالإضافة إلى وكالة "التشغيل والصيانة" وتهدف إلى رفع كفاءة جميع ما يمس المستفيدين من صيانة الطرق والمرافق والإنارة والحدائق وغيرها.

أما وكالة "الجودة" فتعنى بتوفير الضمان واطمئنان المستفيدين من خلال وضع أعلى معايير الجودة، والتأكد من التزام الأطراف للتقيد بها, بالإضافة إلى وكالة "الاستثمار" الهادفة إلى طرح فرص استثمارية متنوعة وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، وكذلك الإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة وتقديم خيارات متعددة لأهالي وزوار المدينة المنورة، ورفع مستوى إيرادات الأمانة مما سيكون له الأثر الأكبر في زيادة المشاريع الخدمية المختلفة لمنطقة المدينة المنورة، كما أن هناك من بين الوكالات المعتمدة في الهيكل، وكالة الخدمات المساندة التي ترتكز جهودها في تقديم الدعم المستمر لمختلف الوكالات والإدارات لتمكينهم من تقديم خدماتهم بيسر وسهولة.

وشملت الهيكلة إدارات عامة أبرزها "الإدارة العامة للشؤون المالية والميزانية" التي تعنى بشؤون الميزانية, وإدارة التكاليف الاعتمادات وصرف المستحقات المالية بأنواعها. وطرح وترسية وإبرام عقود المشاريع المختلفة، وإدارة دعم بلديات المحافظات والمراكز التي تتابع أداء البلديات في المحافظات وتسهل الربط بين البلديات والوكالات والإدارات المرجعية المختلفة في الأمانة، بالإضافة إلى الإدارات المساندة وتشمل إدارة "تقنية المعلومات"، و"خدمة المستفيدين"، و"الشؤون القانونية"، بالإضافة إلى إدارات أخرى مختلفة تتمثل في إدارة المكتب التنفيذي والإعلام وتنفيذ الرؤية والمراجعة الداخلية والأمن السيبراني والتميز المؤسسي الذي قاد وأدار عمليات الهيكلة وتنظيم الأعمال.

// انتهى //

13:17ت م

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