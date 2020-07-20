السعودية اليوم / عمادة السنة التحضيرية بجامعة نجران تنفذ 728 فصلاً افتراضياً خلال الفصل الصيفي



نجران 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس.

نفذت وحدة التعلم الإلكتروني بعمادة السنة التحضيرية بجامعة نجران 728 فصلاً افتراضياً ، موزعاً على 30 شعبة دراسية خلال الفصل الصيفي ، بواقع 1752 ساعة .

وبلغ عدد المحاضرات المسجلة 735 محاضرة، و 197 اختباراً، و الإعلانات المرسلة للطلاب 858 إعلاناً ، والمنتديات المنشأة 176 منتدى ، و 1794 رسالة تواصل ، و 700 ملفا إلكترونيا مرفوعا ، فيما بلغ عدد طلبات الاستشارات الأكاديمية والتقنية 525 استشارة ، وعدد الطلاب والطالبات المشاركين في الجلسات الافتراضية 2363 طالبا وطالبة.

// انتهى //

13:16ت م

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