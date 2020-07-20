السعودية اليوم / مركز التطوع الصحي يختتم حملة "التطوع في التوعية الصحية"



الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

اختتم مركز التطوع الصحي حملته "التطوع في التوعية الصحية" التي انطلقت تزامناً مع بداية العودة إلى الحياة الطبيعية تحت شعار "نعود بحذر"، واستمرت ستة أسابيع متواصلة، بهدف مساندة الجهود الحكومية في التثقيف الصحي، ونشر الوعي في مدن ومحافظات

المملكة.

واستهدفت أنشطة الحملة الجوامع والمساجد، والأسواق التجارية والشعبية، والجهات الحكومية، والمصانع، وسكن العمالة، وركزت بشكل أساس على نشر المعلومات الصحية الموثوقة، وتكثيف جرعات الوعي بالتدابير الوقائية اللازمة في الفترة الحالية، وعمل الفرز البصري للمستفيدين لتحقيق الوقاية من انتشار فايروس

وحظيت الحملة بمشاركة وتفاعل أكثر من 3,600 متطوع صحي، وبإجمالي 874,560 ساعة تطوعية ، في 20 مدينة ومحافظة حول المملكة، حيث تم تدريب المتطوعين وتزويدهم بالدعم اللازم لتقديم التثقيف الصحي والتوعية بطرق احترافية مناسبة أسهمت في توعية أكثر من

من 6 ملايين مستفيد.

وأسهمت الحملة توعوياً في 1,323 مسجدا، و169 جهة حكومية، 359 سوقا تجاريا، و290 سوقا شعبيا، و68 مصنعا، و746 سكن عمالة، الأمر الذي ساعد بشكل كبير في الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

وتعد حملة "التطوع في التوعية الصحية" إحدى المشاركات النوعية والبرامج الميدانية الفعالة لمركز التطوع الصحي، الذي تأسس حديثاً في وزارة الصحة.

ويهدف المركز إلى إدارة التطوع الصحي وتنظيمه والمشاركة في إعداد التشريعات والأنظمة وأسس مراقبة التطوع الصحي في الوزارة.

// انتهى //

13:11ت م

0072



الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واساختتم مركز التطوع الصحي حملته "التطوع في التوعية الصحية" التي انطلقت تزامناً مع بداية العودة إلى الحياة الطبيعية تحت شعار "نعود بحذر"، واستمرت ستة أسابيع متواصلة، بهدف مساندة الجهود الحكومية في التثقيف الصحي، ونشر الوعي في مدن ومحافظاتالمملكة.واستهدفت أنشطة الحملة الجوامع والمساجد، والأسواق التجارية والشعبية، والجهات الحكومية، والمصانع، وسكن العمالة، وركزت بشكل أساس على نشر المعلومات الصحية الموثوقة، وتكثيف جرعات الوعي بالتدابير الوقائية اللازمة في الفترة الحالية، وعمل الفرز البصري للمستفيدين لتحقيق الوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID – 19) والإسهام في خفض حالات الإصابة الجديدة.وحظيت الحملة بمشاركة وتفاعل أكثر من 3,600 متطوع صحي، وبإجمالي 874,560 ساعة تطوعية ، في 20 مدينة ومحافظة حول المملكة، حيث تم تدريب المتطوعين وتزويدهم بالدعم اللازم لتقديم التثقيف الصحي والتوعية بطرق احترافية مناسبة أسهمت في توعية أكثر منمن 6 ملايين مستفيد.وأسهمت الحملة توعوياً في 1,323 مسجدا، و169 جهة حكومية، 359 سوقا تجاريا، و290 سوقا شعبيا، و68 مصنعا، و746 سكن عمالة، الأمر الذي ساعد بشكل كبير في الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.وتعد حملة "التطوع في التوعية الصحية" إحدى المشاركات النوعية والبرامج الميدانية الفعالة لمركز التطوع الصحي، الذي تأسس حديثاً في وزارة الصحة.ويهدف المركز إلى إدارة التطوع الصحي وتنظيمه والمشاركة في إعداد التشريعات والأنظمة وأسس مراقبة التطوع الصحي في الوزارة.// انتهى //13:11ت م0072

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز التطوع الصحي يختتم حملة "التطوع في التوعية الصحية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.