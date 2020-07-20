السعودية | استمرار صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات في نطاق مشروع نيوم

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استمرار صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات في نطاق مشروع نيوم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:11 مساءً, 20 يوليو 2020 م المناطق - الرياض يواصل البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية” صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم، وذلك بمقر إمارة منطقة تبوك.

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