شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: زيادة أسرَّة العناية المركزة في جازان بنسبة 80% والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 80 %، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها . وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة " مؤخراً عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة في مستشفيات المملكة ، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين .

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