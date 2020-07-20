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الحصيني يتوقع تكون سحب رعدية ممطرة بعدة مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، تكوّن سحب رعدية ممطرة، صباح اليوم، على جنوب وادي الدواسر، وأجزاء من منطقتي نجران وجازان.
وأضاف: “من المتوقع أيضا حدوث أجواء معتدلة وسحب متفرقة على معظم مناطق المملكة وتميل للبرودة على المرتفعات الغربية والجنوبية”.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المملكة (الربع الخالي) ومناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف).فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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