الجبير: العلاقات السعودية العراقية شهدت نمواً في جميع المجالات

2020-07-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، إن العلاقات السعودية العراقية شهدت نمواً في جميع المجالات، ولدى القيادة في البلدين رغبة مشتركة لتعزيز هذه العلاقة الإستراتيجية بما يليق بالروابط التاريخية وبما يجمعنا من مشتركات.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نتطلع بإذن الله إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي الذي أراد أن تكون المملكة وجهته الأولى، في القريب العاجل”.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد علق على تأجيل زيارته للمملكة العربية السعودية لحين خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بالقول إن علاقات العراق والسعودية راسخة وترتكز على المصالح الاستراتيجية المشتركة .

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وقال ‏الكاظمي إن تأجيل زيارته إلى السعودية ستكون لأقرب موعد يتفق عليه الجانبان.

وتمنى ‏رئيس الوزراء العراقي الشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قد أعلن، صباح اليوم، تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي للمملكة إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.

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