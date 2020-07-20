محمد بن مسعود - الدمام - استكمالاً لما أعلنته عن إضافة أكثر من 2800 سرير في مستشفيات المملكة أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 80 %، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها. تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" أخيراً عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركّزة في مستشفيات المملكة، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين.وزارة الصحة "الصحة": زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات جازان بنسبة 80 % وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-20 أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 80 %، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها. تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" أخيراً عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركّزة في مستشفيات المملكة، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين. Advertisements 20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 12:54 PM استكمالاً لما أعلنته عن إضافة أكثر من 2800 سرير في مستشفيات المملكة استكمالاً لما أعلنته عن إضافة أكثر من 2800 سرير في مستشفيات المملكة أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 80 %، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها. تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" أخيراً عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركّزة في مستشفيات المملكة، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين. ، "الصحة": زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات جازان بنسبة 80 % ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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