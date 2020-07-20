، سحب رعدية ممطرة.. تنبيه من "الأرصاد" لجازان و10 من محافظاتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: حالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية جازان