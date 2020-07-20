، "نيوم" تستخدم جهازاً بالأشعة تحت الحمراء لقياس حرارة الجسم ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كشفت شركة "نيوم" عن استخدامها أحدث التقنيات للحفاظ على سلامة وصحة موظفيها، حيث اعتمدت وضع جهاز عند مدخل المقر الرئيس للشركة يعمل بنظام ذكي باستخدام الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة الجسم، من أجل التحقق من سلامة وصحة الجميع.
وكانت "نيوم" قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، توقيع اتفاقية شراكة مع شركتي "إير بروداكتس" و"أكوا باور" بقيمة 5 مليارات دولار لبناء منشأة في منطقة نيوم لإنتاج الهيدروجين بطريقة صديقة للبيئة، وتصديره إلى السوق العالمية، بغرض توفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وسيعتمد المشروع المشترك على تكنولوجيا مثبتة الفعالية وعالمية المستوى، وسيجمع بشكل متكامل بين توليد ما يزيد على أربعة جيجاواط من الطاقة المتجددة المستمدّة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين، إضافة إلى إنتاج الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي باستخدام تقنية "thyssenkrupp"، وإنتاج النيتروجين عن طريق فصل الهواء باستخدام تقنية "إير بروداكتس" المثبتة في هذا المجال، وإنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام تقنية HaldorTopsoe.
شركة نيوم نيوم
"نيوم" تستخدم جهازاً بالأشعة تحت الحمراء لقياس حرارة الجسمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-20
كشفت شركة "نيوم" عن استخدامها أحدث التقنيات للحفاظ على سلامة وصحة موظفيها، حيث اعتمدت وضع جهاز عند مدخل المقر الرئيس للشركة يعمل بنظام ذكي باستخدام الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة الجسم، من أجل التحقق من سلامة وصحة الجميع.
وكانت "نيوم" قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، توقيع اتفاقية شراكة مع شركتي "إير بروداكتس" و"أكوا باور" بقيمة 5 مليارات دولار لبناء منشأة في منطقة نيوم لإنتاج الهيدروجين بطريقة صديقة للبيئة، وتصديره إلى السوق العالمية، بغرض توفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وسيعتمد المشروع المشترك على تكنولوجيا مثبتة الفعالية وعالمية المستوى، وسيجمع بشكل متكامل بين توليد ما يزيد على أربعة جيجاواط من الطاقة المتجددة المستمدّة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين، إضافة إلى إنتاج الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي باستخدام تقنية "thyssenkrupp"، وإنتاج النيتروجين عن طريق فصل الهواء باستخدام تقنية "إير بروداكتس" المثبتة في هذا المجال، وإنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام تقنية HaldorTopsoe.
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
12:30 PM
وضعته عند مدخل الشركة الرئيس للحفاظ على صحة موظفيها
كشفت شركة "نيوم" عن استخدامها أحدث التقنيات للحفاظ على سلامة وصحة موظفيها، حيث اعتمدت وضع جهاز عند مدخل المقر الرئيس للشركة يعمل بنظام ذكي باستخدام الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة الجسم، من أجل التحقق من سلامة وصحة الجميع.
وكانت "نيوم" قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، توقيع اتفاقية شراكة مع شركتي "إير بروداكتس" و"أكوا باور" بقيمة 5 مليارات دولار لبناء منشأة في منطقة نيوم لإنتاج الهيدروجين بطريقة صديقة للبيئة، وتصديره إلى السوق العالمية، بغرض توفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وسيعتمد المشروع المشترك على تكنولوجيا مثبتة الفعالية وعالمية المستوى، وسيجمع بشكل متكامل بين توليد ما يزيد على أربعة جيجاواط من الطاقة المتجددة المستمدّة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين، إضافة إلى إنتاج الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي باستخدام تقنية "thyssenkrupp"، وإنتاج النيتروجين عن طريق فصل الهواء باستخدام تقنية "إير بروداكتس" المثبتة في هذا المجال، وإنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام تقنية HaldorTopsoe.
، "نيوم" تستخدم جهازاً بالأشعة تحت الحمراء لقياس حرارة الجسم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "نيوم" تستخدم جهازاً بالأشعة تحت الحمراء لقياس حرارة الجسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.