- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، أن العلاقات "السعودية العراقية" شهدت نمواً في جميع المجالات، وأن القيادتين في البلدين لديهما رغبة مشتركة في تعزيز هذه العلاقة الإستراتيجية بما يليق بالروابط التاريخية وبما يجمع البلدين من مشتركات.
وقال "الجبير"، عبر حسابه في "تويتر": نتطلع -بإذن الله- إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي الذي أراد أن تكون المملكة وجهته الأولى، في القريب العاجل.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت اليوم، تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، إلى السعودية، بعد الاتفاق بين البلدين.
وقال وزير الخارجية، فيصل بن فرحان في تغريدة عبر حسابه بتويتر: تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 12:42 PM
أكد أن قيادتَي البلدين لديهما الرغبة في تعزيز العلاقات الإستراتيجية
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، أن العلاقات "السعودية العراقية" شهدت نمواً في جميع المجالات، وأن القيادتين في البلدين لديهما رغبة مشتركة في تعزيز هذه العلاقة الإستراتيجية بما يليق بالروابط التاريخية وبما يجمع البلدين من مشتركات.
وقال "الجبير"، عبر حسابه في "تويتر": نتطلع -بإذن الله- إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي الذي أراد أن تكون المملكة وجهته الأولى، في القريب العاجل.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت اليوم، تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، إلى السعودية، بعد الاتفاق بين البلدين.
وقال وزير الخارجية، فيصل بن فرحان في تغريدة عبر حسابه بتويتر: تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.
، "الجبير": نتطلع إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي في القريب العاجل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الجبير": نتطلع إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي في القريب العاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.