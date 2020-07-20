تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين

الإثنين 20 يوليه 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين، على نحو طفيف في التعاملات المبكرة،وسط استقرار أسعار المعدن الثمين عالميا.



وبلغ سعر الذهب عيار (24) في المملكة نحو 218.08 ريال للجرام (58.21 دولار) وسجل (21) الأكثر مبيعا نحو 190.77 ريال (50.96 دولار) .

ووصل سعر جرام الذهب عيار (18) إلى نحو 163.52 ريال (43.68 دولار).

وعالميا، استقرت أسعار الذهب لترسخ أقدامها فوق مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) المهم نفسيا، إذ تعززت جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال تنامي إصابات فيروس كورونا في أنحاء العالم، لكن صعود الدولار كبح المكاسب.

وبحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1808.92 دولار للأوقية. واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1809.50 دولار، دون تغير يذكر

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صعدت أوقية الذهب إلى 1810.95 دولار وسط احتدام التوتر الصيني الأمريكي .

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.إم.سي ماركتس، "ثمة مؤشرات فنية على أن الدولار الأمريكي قد يرتفع وربما لهذا السبب نرى المتعاملين في سوق الذهب يرفعون الغطاء عن السعر في الوقت الحالي".

ومن جامبه،قال محلل شؤون السلع الأساسية لدى إيه.إن.زد سوني كوماري: "يتعزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل أسعار الفائدة الحقيقية السالبة وتضخم الميزانيات العمومية للبنوك المركزية ونزول الدولار الأمريكي وحالات الإصابة بكوفيد-19 التي لا تزال في ارتفاع.

من ناحية أخرى، تشهد المملكة نموا كبيرا في حجم الاستثمار بالشركات الناشئة، وكشف تقرير "الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020"، أن الاستثمار في الشركات الناشئة في السعودية بلغ أكثر من 365 مليون ريال عبر 45 صفقة خلال النصف الأول من عام 2020.

وأضاف التقرير، الذي أصدرته شركة" MAGNiTT"، أن الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة حقق نمواً بنسبة تجاوزت 102% خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة مع النصف الأول من عام 2019.