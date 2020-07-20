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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يوليه 2020
أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي للمملكة إلى ما بعد خروج الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من المستشفى.
وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، الإثنين، دخول الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.
وكان من المقرر أن يصل الكاظمي، في أول جولة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة، اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض، وفي جعبته أجندة حافلة بالملفات المهمة والاستراتيجية بين البلدين.
وتأتي زيارة الرياض ضمن جولة إقليمية دولية للكاظمي، كانت الحكومة العراقية قد أعلنت أنها تشمل السعودية والولايات المتحدة وإيران.
زيارةٌ عدّها مراقبون ومعنيون بالشأن السياسي، خطوة نحو الدبلوماسية المعتدلة التي ستسهم في وضع رؤى سياسية جديدة لربط العراق بمحيطه الإقليمي والدولي، كما ستكرس فكرة العودة للحضن العربي.
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