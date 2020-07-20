السعودية | القصبي: استمرار اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القصبي: استمرار اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:47 صباحًا, 20 يوليو 2020 م أكد وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ماجد عبدالله القصبي، أن اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي مستمرة، رغم تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للسعودية، التي كانت مقررة اليوم الإثنين.

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