السعودية | «المرور» يوضح آلية تعديل رقم المخالفة عند سدادها

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح آلية تعديل رقم المخالفة عند سدادها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 10:45 صباحًا, 20 يوليو 2020 م المناطق_الرياض أوضح «المرور السعودي» طريقة تعديل رقم المخالفة المسجلة على أصحاب المركبات عند سدادها.

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