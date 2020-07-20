شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: نتطلع لزيارة "الكاظمي" في القريب العاجل والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن العلاقات السعودية العراقية شهدت نمواً في جميع المجالات و لدى القيادتين رغبة مشتركة لتعزيز العلاقة الإستراتيجية بما يليق بالروابط التاريخية.

وأضاف الجبير عبر تويتر: نتطلع إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي الذي أراد أن تكون المملكة وجهته الأولى في القريب العاجل.