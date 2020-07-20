شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: نتطلع لزيارة "الكاظمي" في القريب العاجل والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن العلاقات السعودية العراقية شهدت نمواً في جميع المجالات و لدى القيادتين رغبة مشتركة لتعزيز العلاقة الإستراتيجية بما يليق بالروابط التاريخية.
وأضاف الجبير عبر تويتر: نتطلع إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي الذي أراد أن تكون المملكة وجهته الأولى في القريب العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: نتطلع لزيارة "الكاظمي" في القريب العاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.