إصابة 16 شخصًا بمرض تنقله بعوضة الزاعجة المصرية في فلوريدا 

2020-07-20

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أكد مسؤولو الصحة إصابة 16 حالة بمرض حمى الضنك في ولاية فلوريدا الأمريكية، وكانت الإصابة الأولى قد ظهرت في مارس، وأصيب 15 شخصًا آخر بشكل رئيسي في يونيو.

ويُعد ذلك أول تفشٍّ للمرض منذ 10 سنوات، وتنقله بعوضة الزاعجة المصرية Aedes aegypti، حيث كان آخر مرة تفشى فيها المرض في المنطقة منذ أكثر من عقد، أُصيب به 47 حالة في عام 2009 ، ثم 65 حالة في عام 2010.

ما هي حمى الضنك؟

يُصنف المرض على أنه قاتل محتمل، وتشمل أعراضه آلام العضلات الحادة والحمى والطفح الجلدي، وتظهر عادة في غضون 10 أيام من لدغات البعوض المصاب.

Advertisements

الزاعجة المصرية:

وتعد بعوضة الزاعجة المصرية الناقل الأول للفيروس، كما أنها تحمل أيضًا فيروس الحمى الصفراء وزيكا وشيكونغونيا.

وتتميز بوجود نقط بيضاء توجد على أرجلها، نشأت في أفريقيا ثم انتشرت في جميع المناطق الاستوائية، وطبقًا لجيولوجيا الكائنات الحية ظهرت الزاعجة المصرية منذ نحو 350 مليون سنة.

الاحتياطات اللازمة للحد من التعرض للبعوض:

يحث مسؤولو الصحة الناس على اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من التعرض للبعوض وهذا يشمل تنظيف أماكن القمامة، تفريغ الحاويات المملوءة بالماء مثل الأواني والدلاء وعلب القمامة وأوعية الحيوانات الأليفة، واستخدام الصواعق الكهربائية.

المزيد

جديد الأخبار