كاني ويست ينهار من البكاء في أولى حملاته الانتخابية لرئاسة أمريكا

2020-07-20

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

عقد مغني الراب كاني ويست أول حملة انتخابية له في ولاية ساوث كارولينا بعد إعلان ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة في 4 يوليو.

وتحدث المغني ومصمم الأزياء ويست عن العديد من القضايا وقال في جزء من خطابه: نحن لم نقم مطلقًا بتحرير العبيد، في الواقع لقد جعلناهم يعملون مع أناس بيض آخرين.

انهيار كاني ويست من البكاء:

وفاجأ ويست مؤيديه بدخوله في نوبة بكاء هيستيرية عندما تحدث عن مشاعره تجاه والديه وماضيه، حيث قال إن أبيه لم يرد مجيئه إلى الدنيا وحث والدته على الإجهاض، وهو الأمر الذي تكرر معه شخصيًا حين قال لزوجته نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، إنه لا يريد ابنه نورث.

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وبكى ويست هستيريًا على خشبة المسرح، وقدم جمهوره المذهول تصفيق وهتافات برسائل إيجابية في محاولة لتهدئته.

وأقيم التجمع المفاجئ في شمال تشارلستون وكان للضيوف المسجلين فقط، وفقًا لـ شبكة ABC الأمريكية، وقد طُلب من جميع الحاضرين الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء قناع طبي.

ويأمل ويست في أن يحصل على 10 آلاف توقيع من ولاية ساوث كارولاينا حتى يتم قبوله ضمن فئة المرشحين المستقلين وفقًا لقوانين الولايات المتحدة.

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