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2020-07-20 الكاظمي: علاقات العراق والسعودية راسخة وترتكز على المصالح الاستراتيجية المشتركة متابعات الخليج 365 - الرياض علق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على تأجيل زيارته للمملكة العربية السعودية لحين خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بالقول إن علاقات العراق والسعودية راسخة وترتكز على المصالح الاستراتيجية المشتركة . Advertisements وقال ‏الكاظمي إن تأجيل زيارته إلى السعودية ستكون لأقرب موعد يتفق عليه الجانبان، وفقاً لـ”العربية”. وتمنى ‏رئيس الوزراء العراقي الشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قد أعلن، صباح اليوم، تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي للمملكة إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.



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