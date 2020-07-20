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شكرا لقرائتكم الحبوب ترسي الدفعة الخامسة من الشعير هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحبوب ترسي الدفعة الخامسة من الشعير هذا العام
متابعات الخليج 365 - واس
أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية (725,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ “الاتحاد الأوروبي، استراليا، البحر الاسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، والتي تمثل الدفعة الخامسة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م).
وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (19) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (5) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (9) شحنات كميتها (545,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (3) شحنات كميتها (180,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (أكتوبر- نوفمبر2020م).
وأفاد معاليه أن ترسية هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي للشعير المستورد، وأنه بتلك الكمية تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على نحو (4.5) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely
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