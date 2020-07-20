، "أمانة مكة" تُبرم عقدين لصيانة الأنفاق المحيطة بالمسجد الحرام وبعض الطرق ،

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أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة لصيانة أنفاق الخدمات المحيطة بالمسجد الحرام؛ في إطار حرص الأمانة على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات البلدية، ورفع كفاءة الأنفاق بمكة المكرمة وتطويرها.
وبلغ إجمالي قيمة العقد 11.074.664 ريالًا، لمدة 36 شهرًا ميلاديًّا، بعد أن تم طرح عملية التشغيل والصيانة في منافسة عامة.
واشتمل العقد على تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأدوات اللازمة لتنفيذ إتمام تشغيل وصيانة الأعمال المبينة في العقد، وكذلك الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب من المقاول القيام بها وفقًا لشروط العقد ووثائقه.
من جهة أخرى أبرمت الأمانة عقدًا لصيانة شوارع جنوب شرق مكة المكرمة بقيمة إجمالية بلغت 7.325.220 ريالًا ولمدة 36 شهرًا ميلاديًّا؛ وفقًا للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.
ويهدف عقد الصيانة إلى المحافظة على شبكات الطرق بالعاصمة المقدسة، ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن تواجدهم.أمانة العاصمة المقدسة صيانة الأنفاق
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 11:52 AM
بقيمة تقارب الـ19 مليونًا ولمدة 36 شهرًا لتحقيق أعلى مستوى للخدمات البلدية
أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة لصيانة أنفاق الخدمات المحيطة بالمسجد الحرام؛ في إطار حرص الأمانة على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات البلدية، ورفع كفاءة الأنفاق بمكة المكرمة وتطويرها.
وبلغ إجمالي قيمة العقد 11.074.664 ريالًا، لمدة 36 شهرًا ميلاديًّا، بعد أن تم طرح عملية التشغيل والصيانة في منافسة عامة.
واشتمل العقد على تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأدوات اللازمة لتنفيذ إتمام تشغيل وصيانة الأعمال المبينة في العقد، وكذلك الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب من المقاول القيام بها وفقًا لشروط العقد ووثائقه.
من جهة أخرى أبرمت الأمانة عقدًا لصيانة شوارع جنوب شرق مكة المكرمة بقيمة إجمالية بلغت 7.325.220 ريالًا ولمدة 36 شهرًا ميلاديًّا؛ وفقًا للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.
ويهدف عقد الصيانة إلى المحافظة على شبكات الطرق بالعاصمة المقدسة، ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن تواجدهم.
، "أمانة مكة" تُبرم عقدين لصيانة الأنفاق المحيطة بالمسجد الحرام وبعض الطرق ،
المصدر : الخليج 365
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