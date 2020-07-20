- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرجل شديد الشبه بالرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وهو يرتدي ملابس بسيطة في أحد شوارع العاصمة صنعاء.
وقال موقع "اليمني اليوم" تعليقًا على الصور التي نشرها، ذهب البعض إلى أن الشخص الذي تم تداول صوره على نطاق واسع هو الرئيس صالح، وأنه في حاله تنكر، وهو ما يعيد إلى الأذهان رواية العديد من أنصاره الذين شككوا في ملابسات اغتياله بمنزله.
وفي المقابل -حسب الموقع- أشار آخرون إلى أن الشخص الموضح في الصورة هو شبيه للرئيس الراحل في ملامح الوجه والطول والبنية الجسدية؛ لكنه ليس "صالح"؛ منوهين بأنه شخص بسيط يسكن في أحد أحياء صنعاء، وسَبَق له الظهور في أحد الفعاليات التي نظّمها حزب المؤتمر في ميدان السبعين قبل مصرع الرئيس الراحل.
الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح صنعاء
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 11:06 AM
من جديد.. أنصاره يشككون في ملابسات مقتله!شاهد.. جدل بعد ظهور شخص يشبه عبدالله صالح بصنعاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرجل شديد الشبه بالرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وهو يرتدي ملابس بسيطة في أحد شوارع العاصمة صنعاء.
وقال موقع "اليمني اليوم" تعليقًا على الصور التي نشرها، ذهب البعض إلى أن الشخص الذي تم تداول صوره على نطاق واسع هو الرئيس صالح، وأنه في حاله تنكر، وهو ما يعيد إلى الأذهان رواية العديد من أنصاره الذين شككوا في ملابسات اغتياله بمنزله.
وفي المقابل -حسب الموقع- أشار آخرون إلى أن الشخص الموضح في الصورة هو شبيه للرئيس الراحل في ملامح الوجه والطول والبنية الجسدية؛ لكنه ليس "صالح"؛ منوهين بأنه شخص بسيط يسكن في أحد أحياء صنعاء، وسَبَق له الظهور في أحد الفعاليات التي نظّمها حزب المؤتمر في ميدان السبعين قبل مصرع الرئيس الراحل.
، شاهد.. جدل بعد ظهور شخص يشبه عبدالله صالح بصنعاء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. جدل بعد ظهور شخص يشبه عبدالله صالح بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.