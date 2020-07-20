، #الشورى يطالب "المحتوى المحلي" بملاحظة تضخم هيكلها الإداري ومراجعته#الشورى يطالب "المحتوى المحلي" بملاحظة تضخم هيكلها الإداري ومراجعته ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالَب الهيئة بإعادة صياغة رؤيتها لتكون أكثر وضوحًا وتحديدًا للمطلوب منها

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على مشروع اتفاقية في مجال الخدمات النفطية.

وفي مستهل جلسته العادية الثالثة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد)، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ طالَبَ المجلسُ الهيئةَ العامة للمنافسة بالعمل على تسهيل ربط البيانات بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للحصول على المعلومات بكفاءة عالية، ورفع مستوى جودة مخرجات الدراسات القطاعية.

كما طالَبَ الهيئة -في قرار أصدره اليوم- بالعمل على نشر نِسَب مؤشرات التركز الاقتصادي والتركز السوقي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق، وتحد من المنافسة العادلة.

ومن جهة أخرى، طالَبَ المجلسُ هيئةَ المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بملاحظة تضخم هيكلها الإداري ومراجعته بما يكفل دمج الإدارات والأقسام التي تتماثل واجباتها ومهامها؛ للرفع من كفاءة الأداء والإنفاق وإعادة صياغة رؤيتها ورسالتها لتكون أكثر وضوحًا وتحديدًا للمطلوب منها، ومراجعة الأهداف والمهام المنوطة بها وفقًا لما جاء في ترتيباتها التنظيمية والتنسيق مع وزارة المالية تبني مبادرة هادفة لتوطين الخبرات الاستشارية من خلال الإلزام بوجود الكفاءات الوطنية المتخصصة في العقود الاستشارية التي تبرمها المؤسسات والشركة الحكومية.مجلس الشورى