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أصبحت المملكة العربية السعودية والإمارات، مراكز رائدة لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد (3d) في العالم العربي.
وذكر تقرير "دوت ميديا لاين"، أن المملكة تمضي بشكل قوي في طلبات الطابعات ثلاثية الأبعاد سعياً في الحد من الواردات الأجنبية.
وقال لوند نيلسن، مؤسس "COBOD International" لصناعة طابعات ثلاثية الأبعاد، أن المملكة والإمارات تقودان المنطقة في هذه الصناعة، مشيراً إلى أن السعودية تملك أكبر طابعة ثلاثية أبعاد في العالم، وهي طابعة ضخمة لطباعة طبقات من الخرسانة لصنع الجدران.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إطلاق التحالف الإستراتيجي للطباعة ثلاثية الابعاد.
ويهدف المشروع الى المساعدة على تطوير واختبار ونشر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويضم شبكة واسعة من الوكالات الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية في دولة الامارات وكجزء من هذه المبادرة، ستقوم الإمارة أيضاً ببناء مراكز أبحاث الإسكان والشركات الناشئة.المملكة العربية السعودية الأمارات
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 11:03 AM
تفرد عربي للحد من الواردات الأجنبية.. طبقات خرسانة وتحالف إستراتيجي
أصبحت المملكة العربية السعودية والإمارات، مراكز رائدة لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد (3d) في العالم العربي.
وذكر تقرير "دوت ميديا لاين"، أن المملكة تمضي بشكل قوي في طلبات الطابعات ثلاثية الأبعاد سعياً في الحد من الواردات الأجنبية.
وقال لوند نيلسن، مؤسس "COBOD International" لصناعة طابعات ثلاثية الأبعاد، أن المملكة والإمارات تقودان المنطقة في هذه الصناعة، مشيراً إلى أن السعودية تملك أكبر طابعة ثلاثية أبعاد في العالم، وهي طابعة ضخمة لطباعة طبقات من الخرسانة لصنع الجدران.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إطلاق التحالف الإستراتيجي للطباعة ثلاثية الابعاد.
ويهدف المشروع الى المساعدة على تطوير واختبار ونشر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويضم شبكة واسعة من الوكالات الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية في دولة الامارات وكجزء من هذه المبادرة، ستقوم الإمارة أيضاً ببناء مراكز أبحاث الإسكان والشركات الناشئة.
، أكبر طابعة 3d في العالم بالسعودية.. هنا ثورة تقودها المملكة والإمارات ،
المصدر : الخليج 365
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