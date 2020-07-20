بالفيديو.. سقوط أمطار الغزالة غرب تثليث

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثق مقطع فيديو، سقوط أمطار الغزالة غرب تثليث اليوم الإثنين. وثق مقطع فيديو، سقوط أمطار الغزالة غرب تثليث اليوم الإثنين. وأظهر المقطع الذي نشره عبر حساب طقس على "تويتر" سقوط الأمطار الغزيرة بين الصخور.

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