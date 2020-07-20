شكرا لمتابعة خبر عن أزمة مستشفى تسجل أعلى نسبة تسرب للكوادر التمريضية بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

سجل مستشفى بمكة المكرمة، أعلى معدل فيما يخص خروج الكوادر التمريضية عن مجالها؛ لتوجه لجنة من إدارة الخدمات العلاجية بصحة مكة إدارة المستشفى بإعادة 30% على الأقل من المتسربين من التمريض إلى الخدمات التمريضية.

وتقدم مدير إدارة الخدمات التمريضية بذات المستشفى، باستقالته قبل أيام من إدارة التمريض عقب رفضه نقل أكثر من 80 ممرضًا وممرضة وتكليفهم بأعمال إدارية خارج مهنة التمريض بنفس المستشفى، فيما قوبل طلبه بالرفض من قِبَل إدارة المستشفى، بحسب صحيفة "سبق".

وجاءت استقالة المدير بعد أن تم نقل وتكليف عدد كبير من الكوادر التمريضية تحت إدارته، بأعمال إدارية خارج مهنة التمريض بذات المستشفى؛ مما تسبب في عجز شديد في تغطية العمل، لتوجه صحة مكة بعدم قبول نقل أو تكليف ممرضين إلا بعد الاستئناس برأي إدارة التمريض.