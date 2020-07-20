شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب هيئة المنافسة بنشر نسب مؤشرات التركز الاقتصادي والسوقي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب مجلس ‏الشورى في قرار أصدره اليوم الاثنين الهيئة العامة للمنافسة العمل على نشر نسب مؤشرات التركز الاقتصادي والتركز السوقي.

وأكد مجلس الشورى، أنه على الهيئة العامة للمنافسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها بين المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية مكثفة ورخيصة والمنشآت التي توظف السعوديين بنسبة كبيرة.

‏وأوضح المجلس، أنه على الهيئة العمل على دراسة قياس أثر احتكار القلة في المملكة على الرفاه الاقتصادي ومحدودية الخيارات المتاحة للمستهلك، فضلًا عن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق، وتحد من المنافسة العادلة.

وفي سياق متصل، قال "‏الشورى" أنه على الهيئة العامة للمنافسة العمل على تسهيل ربط البيانات بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة، للحصول على المعلومات بكفاءة عالية، ورفع مستوى جودة مخرجات الدراسات القطاعية.