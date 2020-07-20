شكرا لمتابعة خبر عن آلية تعديل رقم المخالفة المرورية عند سدادها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، عن آلية تعديل رقم المخالفة المسجلة على أصحاب المركبات عند سدادها، وذلك ردًا على استفسار حول مخالفة مرورية مسجلة على صاحب مركبة وعند سدادها وجد رقمها منقوصًا 9 أرقامًا.

وأجاب حساب "المرور" الرسمي عبر موقع التدوين الصغير تويتر، إن تعديل رقم المخالفة ممكن من خلال إضافة صفر على اليسار؛ فيما جدَّد التذكير بمبالغ المخالفات التي توجب تنبيه المخالف بشكل إلزامي وفقًا لنظام المرور والفترة الزمنية المحددة لإحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم سداده المخالفات المقررة.

وأكد "المرور" أن المادة 75 من نظام المرور تنص على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيله إذا تراكمت عليه المخالفات، وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر أو مضت ستة اشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها يبلغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا، فإذا لم يسدد يُحال إلى المحكمة المختصة؛ للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات.