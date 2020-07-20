شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: متوقع نشاط رياح البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الحارة (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، نشاط رياح البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الحارة على شرق ووسط المملكة.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع أن تستمر الحالة المطرية الصيفية على أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، الباحة، وربما تمتد حتى الطائف.. والسحب الكاتمة تتشكل على أجزاء من الغربية والوسطى والشرقية " .

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وأضاف " المسند " : " متوقع أن تنشط رياح البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الحارة على شرق ووسط السعودية، وقد تثير بعض الغبار " .