شكرا لمتابعة خبر عن «وزير الصحة» ينعي المسعف الذي تعرض للدهس أثناء مباشرته حادث بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

نعى وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، المسعف الذي توفي بعد تعرضه للدهس أثناء مباشرته حادثًا في طريق الهجرة بالمدينة المنورة فجر أمس الأحد.

وقال الدكتور توفيق الربيعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، تعليقًا على الواقعة: " ‏أسأل الله المغفرة والرحمة للزميل هاني يوسف عيسى. فقد عرف بإخلاصه وتفانيه في عمله " .

وكان قد تعرض أحد مسعفي الهلال الأحمر بالمدينة المنورة، لحادث دهس، وتم نقله مباشرة للمستشفى حيث كانت حالته خطيرة، وبعد محاولات إنعاشه، تم إعلان وفاته عقب ربع ساعة من وصوله للمستشفى.