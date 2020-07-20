شكرا لمتابعة خبر عن «الغذاء والدواء» تلزم مستوردي الأدوية باستخدام عربات مبردة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، عن إلزام مستوردي الأدوية باستخدام عربات مبردة لنقل الحاويات من مواقف الطائرات حتى منطقة الفحص والمعاينة، وذلك بعدما لوحظ من كثرة رفض الإرساليات بالمطارات الدولية نتيجة التغير في درجة حرارة المنتجات الدوائية.

ونسقت هيئة الغذاء والدواء مع الشركة السعودية للخدمات اللوجستية لتأمين تلك العربات المبردة؛ حيث تتوفر العربات المبردة حالياً في مطارات الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام كمرحلة أولى.

وفي السياق نفسه، كشفت الهيئة، أنها ستعمل بمشاركة الشركات على تقييم المشروع ودراسة مدى إمكانية تعميم هذه العربات على جميع المطارات الدولية بالمملكة ليتمكن أكبر عدد من المستوردين من الاستفادة منها.