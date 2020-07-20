شكرا لمتابعة خبر عن «الجبري» يستغل قوانين اللجوء للخداع بكونه سياسيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحول المطلوب بقضايا الفساد سعد الجبري، من فاسد إلى سياسي بفعل قوانين اللجوء التي دائمًا ما يلجأ إليها من مثله بتقديم نفسه كلاجئ سياسي للتغطية على القضايا التي تورط فيها وأدت إلى هروبه.

وهرب الجبري من المملكة مع بداية الحملة على الفساد بالمملكة وتأسيس هيئة مكافحة الفساد في 2017؛ ليستقر في كندا قبل أن يتقدم بطلب لجوء سياسي بعد أن بدأت العديد من التحقيقات تشير لاسمه في قضايا فساد كبيرة.

وسافر الجبري لكندا كمسافر عادي دون أن يقدم أي طلب للجوء ليتقدم لاحقا بعد أن استقر فيها لأشهر بطلب للجوء بمبررات سياسية غير صحيحة خوفًا من تورطه في قضايا الفساد التي كان يديرها بعد إلقاء القبض على عدد من معاونيه، ليبدأ في رحلة خداع جديدة وتصوير نفسه أنه لاجئ سياسي.