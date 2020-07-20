شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يعلن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة، حتى خروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - من المستشفى.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، أنه: " رغبة في توفير سبل النجاح لزيارة الكاظمي للمملكة، تم تأجيل الزيارة (التي كانت مقررة اليوم) إلى ما بعد خروج الملك سلمان من المستشفى، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في العراق" .

وأكد وزير الخارجية، أن المملكة تقدر اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه؛ فيما كان الديوان الملكي، قد كشف أن خادم الحرمين الشريفين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.