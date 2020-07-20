شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.