السعودية تعلن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الرياض

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الرياض، على إثر دخول خادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز المستشفى.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في تغريدة له عبر موقع "تويتر": " يمثل العراق بعدًا استراتيجيًا هاماً للمملكة والعكس؛لذلك كان طبيعيًا أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي،وقد آثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين حفظه الله من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع"