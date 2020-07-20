طوق أمني حول مكة المكرمة قبيل موسم الحج 2020

أكد نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج، زايد الطويان، أن القطاعات الأمنية تستكمل الاستعداد لبدء موسم الحج، مشيراً إلى أن مكة المكرمة ستشهد طوقاً أمنياً حول جميع المداخل لمنع الدخول سوى للعاملين وحاملي التصريحات الخاصة.

وأوضح الطويان خلال مؤتمر قيادات قوات أمن الحج في مكة المكرمة، يوم أمس الأحد، أن قلة أعداد حجاج هذا العام لن تغير من واقع الخطط الأمنية والاحترازية التي اعتادتها قوات الحج كل عام، مشيراً إلى أن قلة الأعداد لن تخلق أي تهاون فيما يجري عمله من خطط أمنية بمستوى الحدث في كل عام.

وأضاف الطويان أن وزارة الداخلية؛ ممثلة في الأمن العام والقطاعات المشاركة، أكملت استعداداتها لأداء فريضة الحج، لافتاً إلى أنه ستكون هناك متابعة للإجراءات والتدابير الوقائية حرصاً على سلامة الجميع وتطبيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية.

وأفاد، بأن جميع القوات أكملت استعداداتها لتطبيق كل البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية؛ حيث سيكون هناك طوق أمني شامل على المشاعر المقدسة بحيث لن يسمح إطلاقاً بالدخول إلى المشاعر المقدسة إلا لمن لديه تصريح نظامي صادر من الجهات المختصة ووفق الأعداد المحددة، كما سيكون هناك طوق على الحجاج في مواقعهم بالمشاعر المقدسة وكذلك على تنقلاتهم حفاظاً على سلامتهم والقائمين على خدمتهم.

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وأكد أن من يتجاوز ولا يلتزم بالتعليمات فستطبق بحقه العقوبات السابقة بالإضافة إلى العقوبة التي جرى إقرارها هذا العام المتمثلة في غرامة مالية تبلغ 10 آلاف ريال، وتتضاعف عند تكرار المخالفة، موضحاً أن أعداد الحجاج هذا العام ستكون من 160 جنسية مختلفة من المقيمين ومن المواطنين؛ بحيث تكون نسبة الحجاج من المقيمين 70 في المائة، والباقي من المواطنين، مشدداً على أنه لا توجد حملات ومكاتب للحج، داعياً إلى عدم الانسياق وراء من يدعي وجود حملات للحج.

بدوره؛ قال اللواء خالد الضبيب، مساعد قائد قوات الحج لأمن الطرق، خلال المؤتمر، إن القوات الخاصة لأمن الطرق تشارك هذا العام بـ6 مهام لتحقيق الأمن الشامل والسلامة على الطرق وإنفاذ وتطبيق مهام الحج، مؤكداً أن من أهم أعمالها تحقيق المهام الإنسانية ورفع مستوى السلامة المرورية من خلال تكثيف تسيير الدوريات على كل الطرق داخل العاصمة المقدسة والرابطة بينها بيني مدينتي الطائف وجدة ومداخل العاصمة المقدسة.

وأفاد الضبيب بأن مراكز الضبط الأمني المؤقتة والتي تشكل طوقاً أمنياً قوياً على العاصمة المقدسة، تقوم بمنع من أراد أداء فريضة الحج من دون تصريح، ومنع دخول أي شخص إلى داخل مكة المكرمة إلا وفق تصاريح وتعليمات محددة ومقننة. وكشف عن وجود قوة المهام والتدخل السريع، وتعنى بفرض النظام وفرض السيطرة على ما يؤثر على حجاج بيت الله وأمن المواطنين والمقيمين. حسبما أورد موقع "الشرق الأوسط".

والجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية ، أعلنت عن مباشرة الحجاج الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام، إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام، ضمن البروتوكولات الصحية التي أقرت لحماية وسلامة الحجاج.