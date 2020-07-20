حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المملكة ( الربع الخالي) ومنطقة نجران ، كذلك على مرتفعات جازان ،عسير الباحة تمتد الى مرتفعات الطائف .في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم و على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي (الليث- جازان).





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