بوبا للتأمين تعلن عن 9 وظائف إدارية وتقنية للرجال والنساء في 3 مناطق

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تعلن شركة بوبا العربية للتأمين عن توفر وظائف إدارية وتقنية (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس حديثي التخرج وذوي الخبرة في كل من (الرياض، جدة، الخبر) على النحو التالي:

– أخصائي علوم بيانات – جدة (Specialist, Data Science)

المتطلبات: بكالوريوس في (علوم الحاسب، علوم البيانات) او ما يعادلهم مع معرفة في لغات البرمجة المحددة (لا يشترط الخبرة).

– ممثل أول خدمات المستشفيات – الرياض (Sr. Officer, Hospital Delegate Services)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، إدارة صحية، إدارة مستشفيات) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– مدير فريق تطوير نظم التشغيل – جدة (Manager, Lead Development – OS)

المتطلبات: بكالوريوس في أي من تخصصات علوم الحاسب أو تقنية المعلومات مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

– مدير فريق تطوير التطبيقات – جدة (Manager – Lead Development – App)

المتطلبات: بكالوريوس في أي من تخصصات علوم الحاسب أو تقنية المعلومات مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

– أخصائي تطوير أتمتة العمليات الروبوتية – جدة (Specialist- RPA Development)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة حاسب، برمجيات، تقنية معلومات، نظم معلومات) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

– مدير سياسات ومراقبة الإئتمان – جدة (Manager, Enterprise Credit Policy)

المتطلبات: بكالوريوس (محاسبة، مالية، إحصاء، رياضيات، علوم حاسب، اقتصاد) مع خبرة لا تقل عن 4 في نفس المجال.

– مسؤول حساب رئيسي لرعاية العملاء – للرجال فقط – الخبر (Sr. Officer Key Account Customer Care)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، علاقات عامة) أو ما يعادلهم مع معرفة جيدة في خدمات العملاء ومهارات في التفاوض (لا يشترط الخبرة).

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– مسؤول أول إدارة علاقات الشركة – جدة (Manager, Corporate Relationship Management)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (العلاقات العامة، إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات في المبيعات الميدانية.

– مسؤول حساب رئيسي لرعاية العملاء – الرياض (Sr. Officer Key Account Customer Care)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، علاقات عامة) أو ما يعادلهم مع معرفة جيدة في خدمات العملاء ومهارات في التفاوض (لا يشترط الخبرة).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– القدرة على العمل باستخدام اللغة الإنجليزية.

– إجادة استخدام الحاسب وبرامج الأوفيس.

– القدرة على العمل تحت الضغط.

– توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة.

نبذة عن الشركة:

بوبا العربية للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة عامة سعودية برأس مالي (800) مليون ريال سعودي وتعمل في مجال التأمين الصحي السعودي، تأسست الشركة في عام 1997م من شراكة بين مجموعة بوبا العالمية ومجموعة ناظر لتصبح إحدى أكبر شركات التأمين في المملكة العربية السعودية حيث يصل عدد عملائها حالياً إلى أكثر من 3.2 مليون عميل من الأفراد وكبريات الشركات الذين تعمل بوبا العربية على تلبية احتياجاتهم لخدمات التأمين.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1441/11/28هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2VgCoeq

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