طقس الإثنين.. الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمناطق عدة في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الإثنين، هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق عدة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية تشمل الأجزاء الجنوبية من المملكة «الربع الخالي»، ومناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف».

فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق «الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة».

Advertisements

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي فستكون حركة الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة، تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

اقرأ أيضًا:

الحصيني يتوقع خريطة الأجواء المعتدلة اليوم بمناطق المملكة