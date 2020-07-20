أخبار السعودية اليوم.. «الصحة» تكشف سبب تراجع الحالات الحرجة بكورونا في المملكة.. ووفاة مسعف بالهلال الأحمر في حادث دهس خلال عملية إنقاذ

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، حيث كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أسباب تراجع حالات الحرجة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى صعيد آخر طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإصدار تعميم لجميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بإلزام جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة، وإلى التفاصيل:

أمر ملكي بتعيين «بندر بن خالد الفيصل» رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية

صدر أمر ملكي، بتعيين الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضوًا بمجلس الإدارة.

وزير التعليم: صيانة وإصلاح المباني المدرسية وتشغيل أجهزة التبريد والتدفئة

وجّه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، باستئناف العمل قبل بداية العام الدراسي بشهر لعقود الصيانة، وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية، وصيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني المدرسية، مطالبًا وطالب الوزير باستئناف العمل لعقود نظافة المباني المدرسية مع عودة المعلمين والإداريين إلى المدارس.

«الصحة» تُعلن تراجع الحالات الحرجة بكورونا في المملكة.. وإشادة بالتزام المجتمع

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بآخر مستجدات كورونا،عن تراجع الحالات الحرجة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 2.5%، مؤكدًا أن التزام المجتمع بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا جعل مؤشر كورونا في المملكة مستقر.

خريطة التعافي من كورونا.. الدمام أولًا بـ433 حالة شفاء وخلفها الرياض والقطيف

تصدرت مدينة الدمام قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 433 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 197735 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن، فيما جاءت الرياض في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 311 حالة، وتم تعافي 211 في القطيف، و203 في الهفوف، و195 في الطائف.

الأحوال المدنية تكشف بالخطوات طريقة الحصول على شريحة بيانات «برنت» عبر «أبشر»

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية طريقة الحصول على شريحة بيانات «برنت» عبر الإنترنت من أي مكان، مؤكدة أنه يمكن تفويض الجهة الحكومية المراد زيارتها بالاطلاع على البيانات دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

بالفيديو: بدء تطبیق قرار منع الدخول للمشاعر المقدسة.. اكتشف مواقع النقاط

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن أن شرطة المنطقة شرعت، في تطبیق قرار وزارة الداخلیة بمنع الدخول إلى المشاعر المقدسة «منى وعرفات ومزدلفة» دون تصريح، وأكدت وزارة الداخلية، على تطبيق العقوبات على المخالفين كافة، وشددت على المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام.

قائد قوات أمن الحج: سيتم فرض طوق أمني على المشاعر والحجاج.. ولن تكون هناك حملات للحج

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شهد المؤتمر الصحفي الأول لأمن الحج، الحديث حول الخطط الأمنية والتنظيمية والمرورية لموسم حج 1441هـ، إعلان خطة الحج لهذا العام الاستثنائي على الصعيد العالمي، نظرًا لتفشي جائحة كورونا، وكشف قائد قوات أمن الحج، عن اكتمال الاستعدادات الأمنية لموسم الحج.

حاول إنقاذ حالة بطريق الهجرة فتعرَّض لحادث دهس.. مُسعف يفارق الحياة

كشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمدينة المنورة خالد السهلي، عن تعرض أحد المسعفين للوفاة بعد تعرضه لحادث دهس، خلال مباشرة عمله لحالة إسعافية في طريق الهجرة.

3 حالات وفاة وإصابة واحدة بحادثي انقلاب لسيارتين

أوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغين عن وقوع حادثي انقلاب.

إطلاق خدمة «ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد».. إليك مميزاتها

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل إطلاق خدمة «ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد» بالتعاون مع وزارة العدل، والتي تستهدف ملاّك العقار من الأفراد، سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين.

مهلة شهران قبل الغرامة.. إلزام جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن إصدار تعميم لجميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بإلزام جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة، وأمهلت الوزارة المحلات والمراكز التجارية 60 يومًا من أجل تصحيح أوضاعها.

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