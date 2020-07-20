الحصيني يتوقع خريطة الأجواء المعتدلة اليوم بمناطق المملكة

تكون سحب متفرقة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأجواء المعتدلة اليوم الإثنين، في معظم مناطق المملكة. وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الأجواء معتدلة فيما تتكون سحب متفرقة على معظم مناطق المملكة وتميل للبرودة على المرتفعات الغربية والجنوبية. وأشار الباحث في الطقس، إلى تكون سحب رعدية ممطرة صباح اليوم الإثنين، جنوب وادي الدواسر وعلى أجزاء من منطقتي نجران وجازان والربع الخالي.

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