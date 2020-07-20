الأمير خالد بن سلمان: تأجيل زيارة الكاظمي إلى السعودية لمنحها المكانة اللائقة

القيادات آثرت التأجيل لما بعد خروج خادم الحرمين من المستشفى
أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن قيادات المملكة والعراق آثرت تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى السعودية، لحين خروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من المستشفى.
وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على تويتر، إن العراق يمثل بعدًا استراتيجيًّا مهمًا للمملكة، والعكس؛ لذلك كان طبيعيًّا أن تحل الرياض محطة أولى في جدول زيارات مصطفى الكاظمي.
وتابع قائلًا: «وقد آثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين، حفظه الله، من المستشفى؛ لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع».
وكان الديوان الملكي أعلن دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، اليوم الإثنين 29 ذي القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة .
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