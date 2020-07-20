بالفيديو.. «حنان الأم».. امرأة تزور ابنتها في المستشفى يوميًّا لهذا السبب

تمتلك الأم دائمًا طاقة حب وحنان لأبنائها تظل مثيرة للإعجاب والدهشة، وهو ما فعلته والدة أسماء عسيري بمدينة أبها في منطقة عسير؛ حيث تم منعها من زيارة ابنتها؛ لعدم نقل عدوى كورونا لها، لكنها لم تستسلم وداومت على زيارتها يوميًّا، لكن من خارج المستشفى، وهى تنظر نحو شباك حجرتها.

وقالت أسماء عسيري لبرنامج «الراصد»، المذاع على «الإخبارية»، إنها تعاني من مرض الروماتويد، وإنها شخصت بإصابتها بالمرض من عمر سنة، وأن المرض يهاجمها من فترة إلى أخرى.

وأضافت أسماء، أن المستشفى يطبق الإجراءات الاحترازية بمنع الزيارة خاصة أنها من أصحاب الأمراض المناعية، مشيرة إلى أن والدتها تأتي يوميًّا، وتظل تنظر إلي شباك حجرتها من موقف سيارات المستشفى.

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وتابعت، قائلة: إن أمها هي سلاحها الوحيد في الحياة وفي عينيها الاثنتين، موضحة أن علاقتها مع أمها لا تشبه علاقة أم وابنة بل علاقة أخت وأخت.

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