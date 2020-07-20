توجيهات بإطلاق اسم الأمير فيصل بن خالد على طريق بخميس مشيط

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بإطلاق اسم الأمير فيصل بن خالد على أحد الطرق الرئيسة بمحافظة خميس مشيط؛ وذلك تقديرًا لجهوده طيلة توليه المسؤولية بالمنطقة.

وكان عدد من أهالى منطقة عسير طالبوا بتسمية الطريق باسم الأمير تركي بن طلال، إلا أنه وجه بدلًا عن ذلك بتسمية الطريق باسم الأمير فيصل بن خالد، وفقًا لبيان إمارة عسير الذي نشرته عبر «تويتر».

ذكرت إمارة عسير، في بيانها، أن أمير المنطقة وجه بإطلاق اسم الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، على الطريق الرابط بين طريق الملك خالد وطريق الملك عبدالله جنوب محافظة خميس مشيط.

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وأكد أمير منطقة عسير، أن ذلك يأتي تقديرًا لمكانة الأمير فيصل بن خالد، قائلًا في توجيهه: «إن إضفاء اسم شخص إلى مكان إنما هو وسام يستحقه من كان أهلًا له، تقديرًا لمكانته بين الأهالي، لذا فقد وجدنا أن الأولى بذلك الوسام هو أخي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز؛ ليذكرنا إطلاق اسمه على ذلك الطريق المميز بما يستحقه هذا الرجل العظيم من ثناء جهوده وإخلاصه طيلة توليه المسؤولية».

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