تقديرًا لجهوده خلال توليه المسؤولية بالمنطقة
وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بإطلاق اسم الأمير فيصل بن خالد على أحد الطرق الرئيسة بمحافظة خميس مشيط؛ وذلك تقديرًا لجهوده طيلة توليه المسؤولية بالمنطقة.
وكان عدد من أهالى منطقة عسير طالبوا بتسمية الطريق باسم الأمير تركي بن طلال، إلا أنه وجه بدلًا عن ذلك بتسمية الطريق باسم الأمير فيصل بن خالد، وفقًا لبيان إمارة عسير الذي نشرته عبر «تويتر».
ذكرت إمارة عسير، في بيانها، أن أمير المنطقة وجه بإطلاق اسم الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، على الطريق الرابط بين طريق الملك خالد وطريق الملك عبدالله جنوب محافظة خميس مشيط.
وأكد أمير منطقة عسير، أن ذلك يأتي تقديرًا لمكانة الأمير فيصل بن خالد، قائلًا في توجيهه: «إن إضفاء اسم شخص إلى مكان إنما هو وسام يستحقه من كان أهلًا له، تقديرًا لمكانته بين الأهالي، لذا فقد وجدنا أن الأولى بذلك الوسام هو أخي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز؛ ليذكرنا إطلاق اسمه على ذلك الطريق المميز بما يستحقه هذا الرجل العظيم من ثناء جهوده وإخلاصه طيلة توليه المسؤولية».
اقرأ أيضًا:
الأمير تركي بن طلال يدشن 120 سرير عناية مركزة بمستشفى عسير المركزي
كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات بإطلاق اسم الأمير فيصل بن خالد على طريق بخميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.