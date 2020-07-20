هل يُغني «النقاب» عن الكمامة للوقاية من كورونا؟.. «الصحة» تجيب

أكدت إنهاء العزل بعد مرور 3 أيام دون أعراض
أوضحت وزارة الصحة أن ارتداء النقاب يُغني عن الكمامة القماشية؛ لمنع نقل عدوى فيروس كورونا، لكن يجب توافر شرطين في مواصفات النقاب.
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، أن ارتداء النقاب يعد بديلًا عن الكمامة القماشية، بشرطين:
أولًا: أن يكون النقاب مكونًا من أكثر من طبقة قماش.
ثانيًّا: أن يكون النقاب محكم الإغلاق عند ارتدائه على منطقتي الأنف والفم بالتحديد.
جاء ذلك ردًا على استفسار إحدى المواطنات، حول استخدام النقاب بدلًا من الكمامة القماشية.
من جهة أخرى، أوضحت «الصحة» أنه يتم إنهاء العزل المنزلي بعد مرور ثلاثة أيام من اختفاء جميع أعراض فيروس كورونا، خاصة الأعراض التنفسية مثل الكحة.
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